З 1 жовтня в Україні припиняється обіг деяких монет і паперових купюр, повідомляє Національний банк України (НБУ). Згідно з повідомленням Національного банку України (НБУ), українці не зможуть використовувати деякі дрібні монети та банкноти.
Як розповів Національний банк України (НБУ), зокрема більше не буде в обігу дрібних монет: 1, 2, 5 і 25 копійок.
Також з обігу Національний банк України (НБУ) знімає паперові купюри, а саме банкноти номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 і 200 гривень, які були випущені до 2003 року або раніше. Ці купюри і монети можна обміняти на нові, звернувшись до найближчого відділення банку.
Процедура обміну можлива до 30 вересня 2023 року. Після 1 жовтня банки припиняють здійснювати такий обмін.
Національний банк України (НБУ) уточнив, що для здійснення обміну слід звернутися до Національного банку України (НБУ) за адресами:
- у Києві: Контрактова площа, 2А
- у Дніпрі: вулиця Воскресенська, 13
- у Львові: вулиця Коперника, 4
- в Одесі: вулиця Рішельєвська, 8
- у Харкові: Театральна площа, 1
- у Хмельницькому: вулиця Володимирська, 91
Обмін також буде доступний в уповноважених банках, зокрема в АТ "Ощадбанк", АТ "ПриватБанк", АТ "Райффайзен Банк", та АТ "ПУМБ".
Деталі щодо місць обміну можна перевірити на офіційних веб-сайтах цих банків.
Національний банк України (НБУ) додав, що важливо врахувати, що обмін монет і купюр дозволений на всіх номіналах, які є в обігу, в сумах, кратних 10 копійкам, без стягнення будь-яких комісійних внесків.
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