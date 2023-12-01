Новий єдиний тариф "ПриватБанк" став удвічі нижчим від того, що діяв для українців раніше.

Державний "ПриватБанк" вніс зміни до тарифів на грошові перекази через систему SWIFT, роблячи їх більш доступними для клієнтів. Тепер комісія за такі перекази буде однаковою як для внутрішніх, так і для міжнародних трансакцій. Деталі розповіли у "ПриватБанк".

Так, комісія становитиме 0,5% від суми переказу. Варто відзначити, що для невеликих сум комісія буде мінімальною - починаючи з 5 гривень. Як повідомили в "ПриватБанк", максимальна сума комісії тепер обмежена і не може перевищувати 100 доларів (з урахуванням курсу Національного банку України).

Новий єдиний тариф "ПриватБанк" став удвічі нижчим від того, що діяв для українців раніше. Також "ПриватБанк" було значно зменшено максимальну суму комісії, яка раніше становила 500 доларів, і ця зміна дозволила знизити вартість переказу для клієнтів.

Крім того, деякі SWIFT-перекази "ПриватБанк" було звільнено від комісії. Зокрема, плата не стягується з переказів, які призначені для купівлі товарів для Збройних Сил України або для оплати лікування.

Отримати доступ до SWIFT-переказів в "ПриватБанк" можна через онлайн-банкінг.

Для цього користувач повинен увійти в систему "Приват24" і авторизуватися. Потім вибрати меню "Сервіси" у нижній частині екрана, обрати "Перекази", вибрати "SWIFT" та вказати країну отримання переказу, валюту та суму. Наступним кроком є заповнення реквізитів одержувача, після чого слід перевірити дані і натиснути "Оплатити". Система може запросити введення одноразового пароля з SMS для забезпечення безпеки трансакції.

Останні новини України:

Нагадаємо, клієнт "Приватбанку" розкритикував роботу кол-центру установи.

Як Politeka.net повідомляла, що "ПриватБанк" позбавив пенсіонерку заслужених виплат.

Також Politeka.net писала, що "ПриватБанк" безпідставно закрив рахунки українця, розгорівся скандал.