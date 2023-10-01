26 вересня 2023 року Національний банк України ввів у обіг нові гроші.

Нацбанк відкарбував нову пам’ятну монету "Країна супергероїв. Дякуємо енергетикам!".

Як розповіли в пресслужбі НБУ, дизайн монети був створений відомим українським художником, ілюстратором і графічним дизайнером Сергієм Майдуковим.

На аверсі нової пам'ятної монети знаходиться стилізована композиція, яка символізує українську енергосистему, відображену у вигляді соняшника, кожна пелюстка якого, немов ліхтар, освітлює Україну. Це ліхтар, що продовжує сяяти навіть під ворожими ракетними обстрілами, наче схід сонця, який завжди настає навіть після жахливої ночі.

На реверсі монети зображено стилізований тризуб із трьох сяючих брил, який під час обертання монети перетворюється на літеру "Е" - першу літеру слова "енергетика".

В НБУ додали, що тираж монет "Країна супергероїв. Дякуємо енергетикам!" становить до 50 000 штук, вони виготовлені з нейзильберу. Позначенням номіналу нової пам'ятної монети – п’ять гривень.

Придбати цю пам'ятну монету можна з 4 жовтня 2023 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ. Таким чином буде доступно 10 тисяч монет з першого дня продажу.

Крім того, за даними НБУ, з жовтня нову монету почнуть реалізовувати банки-дистриб’ютори (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, ПриватБанк). Додаткову інформацію про початок та місця продажу можна монет знайти на офіційних веб-сайтах цих банків.

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