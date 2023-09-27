До українців з приводу евакуації терміново звернувся голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін, пише Politeka.net.

«Незламні жителі лівого берега, поки наші Захисники і Захисниці докладають надлюдські зусилля, аби звільнити вас від російської тиранії, ви маєте подбати про власну та безпеку своїх рідних», - звернувся до мешканців лівобережжя Херсонщини Прокудін.

Окупаційні війська, зазначив Прокудін, використовують людей, як «живий щит».

«ставлять артилерію між будинками, облаштовують склади з боєприпасами та вогневі позиції у житлвоих кварталах, женуть військову техніку поміж автівок з цивільними. Це підла тактика, бо вони знають, що українська армія не буде воювати зі своїм народом. Тож, якщо ви маєте можливість евакуюватись на підконтрольну Україні територію, тимчасово покиньте громади, що знаходяться на лінії вогню», - закликав людей голова Херсонської ОДА.

Людей просять скористатись будь-якою можливістю виїхати.

«Україна на вас чекає. І не лишить сам на сам з проблемами», - запевняє Прокудін.

Тим, хто евакуюється допоможуть як тільки вони опиняться на підконтрольній Україні території.

«Ми допоможемо вам знайти місце для проживання в інших регіонах, забезпечимо гуманітарною допомогою та іншим необхідним», - запевняють людей.

Мешканців 468 тимчасово окупованих росією населених пунктів також запевнили, що всі вони повернуться додому, в Україну.

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