Мобілізація в Україні триватиме до 18 листопада, адвокат розповіла, чи матимуть право на виїзд з України військовозобов’язані жінки після 1 жовтня 2023 року.
Так, від 1 жовтня жінки-медикині й фармацевтки мають стати на військовий облік у ТЦК і СП.
Від 1 жовтня на військовий облік зобов'язані стати всі жінки-медикині віком від 18 до 60 років - це лікарки, медсестри, стоматологині, акушерки, фармацевтки.
Адвокат Ростислав Кравець розповів, що військовий облік для жінок-медикинь і жінок-фармацевток є обов’язковим понад 30 років, незважаючи на мобілізацію в Україні.
Ростислав Кравець вважає, якщо до реєстру потрапить військовозобов’язана жінка, то в майбутньому можуть виникнути “питання” з виїздом за кордон.
Проте зараз, жінка з медичною та фармацевтичною освітою може вільно перетинати державний кордон незалежно від того, перебуває вона на військовому обліку чи ні в розпал мобілізації в Україні.
"Нехай ідуть воюють - депутати , чиновники... Знали, як усе життя красти і ви***уваться , а коли прийшов час відповідати і захищати самих себе , то ховаються за звичайними людьми , інвалідами , жінками... От бариги хочуть жить , люди також хочуть жить",
"Закрили кордони а тепер всіх повернемо ззакордону...",
"Тількі всі такі розумні коли сидять за кордоном і не більш !", - пишуть українці у коментарях.
Джерело: ТСН.
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