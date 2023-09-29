Гороскоп Таро на 29 вересня 2023 представлений для всіх знаків зодіаку в астрології, сьогодні Сонце в Діві, а Місяць в Овні.

Гороскоп Таро на 29 вересня 2023 року для кожного знака Зодіаку, енергія спонукатиме деяких бути практичними у досягненні своєї мрії, особливо коли ви стикаєтеся з можливостями отримання фінансової вигоди.

Будьте обережні зі своїми витратами протягом дня та робіть інвестиції з розумом. Як ви зможете використовувати цю енергію та почати сіяти насіння кращого життя?

Гороскоп Таро на 29 вересня 2023 року для кожного знака Зодіаку в астрології:

Овен (19 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Четвірка Меч.

Карта Таро Четвірка Меч закликає вас зробити перепочинок замість того, щоб битися сьогодні. Легше продовжувати, якщо ви рветесь вперед та виділяєте час для належного відпочинку. У вас є чудові ідеї, які ви, можливо, дуже захочете втілити у життя. Використовуйте цей день, щоб розслабитися, посидіти зі своїми думками та дозволити собі душевний спокій, перш ніж зробити кроки до своєї подорожі.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Король Мечів.

Телець, сьогодні карта Таро Король Меч показує, що вашим ключем до успіху буде розробка плану та встановлення чіткого розпорядку дня, який допоможе вам рухатися вперед. Сьогодні вас закликають використовувати свою інтелектуальну силу для дослідження та створення життя, про яке ви мрієте. Будьте мудрими і записуйте свої великі ідеї та кроки, які необхідно зробити для їх реалізації. Ви можете досягти своєї мрії, застосувавши логічний підхід.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Дев'ятка Пентаклею.

Близнюки, сьогоднішня карта Таро Дев'ятка Пентаклі означає, що вам необхідно здобути незалежність. Сьогодні подякуйте за всі дії, які ви зробили останнім часом, щоб утриматися на плаву. У вас є потенціал досягти успіху у вашій нинішній ситуації і вирости у своїй галузі та спільноті. Однак це станеться лише тоді, коли ви подякуйте собі за все, що ви робите, щоб стати тією людиною, якою ви стали.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Колісниця.

Раку, сьогодні ти отримав карту Таро, якою керує твій знак зодіаку. У «Колесниці» вас просять кинутися вперед із усією енергією, яку ви можете зібрати сьогодні. Це не той день сидіти на місці. Найкращий спосіб дій на сьогоднішній день – зробити кроки, від яких ви відкладали. Ви просунетеся вперед тільки в тому випадку, якщо підштовхнете себе туди. Не дозволяйте страху стримувати вас!

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Двійка Кубків.

Двійка Кубків – позитивна мапа Таро. Сьогодні у вас є чудова нагода встановити душевні зв'язки з іншими. Для вас це день спільноти. Поглиблено відточуйте увагу до людей, з якими вам належить боротися чи померти, до ваших довірених осіб. Вам не обов'язково боротися зі своїми внутрішніми битвами поодинці. Повірте, що вас люблять і надзвичайно підтримують уві сні ті, хто вас оточує.

Діва (23 серпня - 22 вересня)

Карта Таро: Туз Меч.

Діво, сьогодні справи в тебе можуть піти швидше, коли ти отримаєш Туз Меч. У якісь моменти це може виявитися приголомшливим, особливо коли вам кажуть сувору правду. Це не ті моменти, від яких варто ухилятись. Ця ясність не призначена для того, щоб заважати вам. Хоча цей факт може бути важким для розуміння, це тільки мотивує вас будувати краще у майбутньому.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Король Кубків.

Терези, найкраще, що ви можете зробити сьогодні, — це виявити відданість своїй емоційності. На думку Короля Кубків, ви можете бути людиною, яка може ухилятися від самовираження, можливо часом навіть ставлячи під сумнів законність своїх почуттів. Сьогодні вас просять поглянути на свої почуття з нового погляду. Ви сила, якщо вірите в себе; не погоджуйтесь на менше.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Мапа Таро: Четвірка Кубків.

Скорпіоне, ти маєш взяти на себе відповідальність і приймати рішення, а не затримуватись на них довше. Можливо, нещодавно ви відчули себе у пастці, застрягши між безліччю можливостей, які вам представилися. Однак, ґрунтуючись на Четвірці Кубків у сьогоднішньому читанні карток Таро, ви вже деякий час сидите над вибором для себе. Більше нема про що думати; у вас вже була відповідь, і тепер настав час прислухатися до себе і рухатися вперед.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Сімка Пентаклей.

Стрілець, справи в тебе вже починаються. Сьогодні день, щоб порадіти праці, яку ви вклали у досягнення своїх цілей, та оцінити себе. Сімка Пентаклі означає, що сьогодні може бути прекрасний час для роздумів про свою роботу. Замість того, щоб шукати похвали за свої зусилля від інших, постарайтеся надати її собі, як найдорожчому другу.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Сонце.

Козеріг, сьогодні карта Сонце приносить радість та гармонію. Найкращий план дій на сьогоднішній день служити собі так, як це сподобалося б вашому молодому «я». Вам не обов'язково бути ощадливим; сходіть на побачення і купіть собі щось, що здається непрактичним. Необхідно дотримуватись балансу. Всесвіт закликає вас не ставитися так серйозно до свого життя та амбіцій.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: Імператор.

Водолій, у цей день, коли карта Таро Імператор є вашим пророкуванням, вам пропонується взяти на себе відповідальність і вимагати повного панування над своїм життям. Вас просять довіряти собі; рішення, які ви ухвалюєте, які просувають вас вперед. Якщо ви думаєте про те, щоб стати більш фінансово незалежним, це чудовий день, щоб почати застосовувати це на практиці.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Трійка Пентаклей.

Риби, трійка пентаклей – гарна мапа для вас. Сьогодні вас попросять більше спиратися на підтримку спільноти. У вас є чудові ідеї, які можуть втілитись у життя, тільки якщо ви попросите про допомогу. У цьому немає смирення. Благодійність – прекрасна частина участі у мережі. Ви гідні просити про цю допомогу, особливо з урахуванням того, скільки ви можете дати натомість.

Джерело: yourtango .

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