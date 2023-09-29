Гороскоп Таро на 29 сентября 2023 года представлен для всех знаков зодиака в астрологии, сегодня Солнце в Деве, а Луна в Овне.

Гороскоп Таро на 29 сентября 2023 года для каждого знака Зодиака, энергия будет побуждать некоторых быть практичными в достижении своей мечты, особенно когда вы сталкиваетесь с возможностями получения финансовой выгоды.

Будьте осторожны со своими расходами в течение дня и делайте инвестиции с умом. Как вы сможете использовать эту энергию и начать сеять семена лучшей жизни?

Гороскоп Таро на 29 сентября 2023 года для каждого знака Зодиака в астрологии:

Овен (19 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Четверка Мечей.

Карта Таро Четверка Мечей призывает вас сделать передышку вместо того, чтобы сражаться сегодня. Легче продолжать, если вы рветесь вперед и выделяете время для надлежащего отдыха. У вас есть отличные идеи, которые вы, возможно, очень захотите воплотить в жизнь. Используйте этот день, чтобы расслабиться, посидеть со своими мыслями и позволить себе душевное спокойствие, прежде чем предпринять шаги к своему путешествию.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Король Мечей.

Телец, сегодня карта Таро Король Мечей показывает, что вашим ключом к успеху будет разработка плана и установление четкого распорядка дня, который поможет вам двигаться вперед. Сегодня вас призывают использовать свою интеллектуальную силу для исследования и создания жизни, о которой вы мечтаете. Будьте мудры и записывайте свои большие идеи и шаги, которые необходимо предпринять для их реализации. Вы можете достичь своей мечты, применив логический подход.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Девятка Пентаклей.

Близнецы, сегодняшняя карта Таро Девятка Пентаклей означает, что вам необходимо обрести независимость. Сегодня поблагодарите за все действия, которые вы предприняли в последнее время, чтобы удержаться на плаву. У вас есть потенциал преуспеть в вашей нынешней ситуации и вырасти в своей отрасли и сообществе. Однако это произойдет только тогда, когда вы поблагодарите себя за все, что вы делаете, чтобы стать тем человеком, которым вы стали.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Колесница.

Рак, сегодня ты получил карту Таро, которой управляет твой знак зодиака. В «Колеснице» вас просят броситься вперед со всей энергией, которую вы можете собрать сегодня. Это не тот день, чтобы сидеть на месте. Лучший образ действий на сегодняшний день — сделать шаги, от которых вы откладывали. Вы продвинетесь вперед только в том случае, если подтолкнете себя туда. Не позволяйте страху сдерживать вас!

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Двойка Кубков.

Двойка Кубков – положительная карта Таро. Сегодня у вас есть прекрасная возможность установить душевные связи с другими. Для вас это день сообщества. Углубленно оттачивайте внимание к людям, с которыми вам предстоит сражаться или умереть, к вашим самым доверенным лицам. Вам не обязательно сражаться со своими внутренними битвами в одиночку. Поверьте, что вас любят и необычайно поддерживают во сне те, кто вас окружает.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Туз Мечей.

Дева, сегодня дела у тебя могут пойти быстрее, когда ты получишь Туз Мечей. В какие-то моменты это может оказаться ошеломляющим, особенно когда вам рассказывают суровую правду. Это не те моменты, от которых стоит уклоняться. Эта ясность не предназначена для того, чтобы мешать вам. Хотя этот факт может быть трудным для понимания, это только мотивирует вас строить лучше в будущем.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Король Кубков.

Весы, лучшее, что вы можете сделать сегодня, — это проявить преданность своей эмоциональности. По мнению Короля Кубков, вы можете быть человеком, который может уклоняться от самовыражения, возможно, временами даже ставя под сомнение законность своих чувств. Сегодня вас просят взглянуть на свои чувства с новой точки зрения. Вы — сила, если верите в себя; не соглашайтесь на меньшее.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Четверка Кубков.

Скорпион, ты должен взять на себя ответственность и принимать решения, а не задерживаться на них дольше. Возможно, недавно вы почувствовали себя в ловушке, застряв между множеством возможностей, которые вам представились. Однако, основываясь на Четверке Кубков в сегодняшнем чтении карт Таро, вы уже некоторое время сидите над выбором для себя. Больше не о чем думать; у вас уже был ответ, и теперь пришло время прислушаться к себе и двигаться вперед.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Семерка Пентаклей.

Стрелец, дела у тебя уже начинаются. Сегодня день, чтобы порадоваться труду, который вы вложили в достижение своих целей, и оценить себя. Семерка Пентаклей означает, что сегодня может быть прекрасное время для размышлений о своей работе. Вместо того, чтобы искать похвалы за свои усилия от других, постарайтесь предоставить ее себе, как своему самому дорогому другу.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Солнце.

Козерог, сегодня карта Солнце приносит радость и гармонию. Лучший план действий на сегодняшний день — служить себе так, как это понравилось бы вашему молодому «я». Вам не обязательно быть бережливым; сходите на свидание и купите себе что-нибудь, что кажется непрактичным. Необходимо соблюдать баланс. Вселенная призывает вас не относиться так серьезно к своей жизни и амбициям.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Император.

Водолей, в этот день, когда карта Таро Император является вашим предсказанием, вам предлагается взять на себя ответственность и потребовать полного господства над своей жизнью. Вас просят доверять себе; решения, которые вы принимаете, которые продвигают вас вперед. Если вы подумываете о том, чтобы стать более финансово независимым, это отличный день, чтобы начать применять это на практике.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Тройка Пентаклей.

Рыбы, тройка пентаклей – хорошая карта для вас. Сегодня вас попросят больше опираться на поддержку сообщества. У вас есть замечательные идеи, которые могут воплотиться в жизнь, только если вы попросите о помощи. В этом нет никакого смирения. Благотворительность — прекрасная часть участия в сети. Вы достойны просить об этой помощи, особенно с учетом того, сколько вы можете дать взамен.

Источник: yourtango.

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