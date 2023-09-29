Як пише Politeka.net з посиланням на поліцію Київщини, у Борисполі до 18-річного потерпілого підбігло двоє невідомих чоловіків.

Застосувавши фізичну силу, нападники затягнули хлопця до салону автомобіля "Audi" та вимагали передати їм грошові кошти.

Було оголошено спеціальну поліцейську операцію, в ході якої було встановлено автомобіль, в якому перебував постраждалий, та учасників злочинного дуету.

Ними виявилися 23-річний киянин та 22-річний житель Вишгородського району.

В поліції повідомили, що нападники вже затримані. Їх помістили до ізолятора тимчасового тримання та повідомили про підозру [ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 ККУ].

Про інші обставини нападу і чи були 18-річний хлопець і його кривдники знайомі між собою в поліції поки не розповідають.

Раніше стало відомо про вогняну трагедію у Яготині на Київщині.

Як розповіли в поліції, до них надійшло повідомлення про загорання одноповерхового житлового будинку.

Рятувальники, яки приїхали на місце пожежі, ліквідували вогонь. На жаль, в одній із кімнат будинку було виявлено тіло 61-річного чоловіка. Причина пожежі встановлюється.

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