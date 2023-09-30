Ця норма та штраф набудуть чинності з жовтня та діятимуть в Україні до 1 травня.

Нові штрафи чекають українців. З початку жовтня водіїв чекають штрафи до 510 гривень за вимкнене ближнє світло фар поза межами населених пунктів, оскільки вступає в силу "зимова" версія Правил дорожнього руху.

Ця норма діятиме до 1 травня, і відповідно до неї, всі автотранспортні засоби поза містами і селищами повинні мати увімкнені денні ходові вогні. У випадку відсутності цієї опції в автомобілі, водії повинні увімкнути ближнє світло фар. Порушення цього правила може призвести до накладення штрафу від 425 до 510 гривень.

Також у Верховній Раді України зареєстрований законопроект, який має на меті накладати санкції на водіїв, які вчиняють дрифт на дорогах. За цей вид порушень водії можуть стати об'єктом штрафу, розмір якого може сягати до 17 тисяч гривень, а також замість штрафу їм може бути встановлена річна заборона керування автотранспортом. Головною метою даного законопроекту є покращення безпеки на дорогах і захист громадян від надмірного шуму, який виникає внаслідок дрифтування.

В Україні також встановили камери. Встановлення камер автофіксації супроводжується однією негативною проблемою: інформація про штрафи не завжди коректно доходить до порушників. Це призводило до ситуацій, коли українці дізнавалися про свої порушення занадто пізно, коли пільговий період вже завершувався, і їх дані потрапляли до Єдиного державного реєстру боржників.

Зараз доступний чат-бот, який веде моніторинг за наявністю штрафів. Ця система повідомляє власникам автомобілів про нові штрафи та дає можливість їх негайно оплатити. Щоб підключити отримання сповіщень, вам потрібно надіслати боту номер своєї машини, обрати опцію "перевірити штрафи за порушення ПДР" та вказати ідентифікаційний номер платника податків (ІПН) власника авто.

Джерело: Інформатор.

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