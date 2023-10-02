У МВС зробили важливе повідомлення щодо НП на нафтопроводі в Івано-Франківській області.

Згідно з терміновим повідомленням МВС, у Надвірнянському районі продовжують працювати поліцейські, залучені спеціалісти-криміналісти та вибухотехніки. Йде встановленняобставин та причин займання.

Зазначається, що слідчим відділенням Надвірнянського районного відділу поліції розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 292 (Пошкодження об'єктів магістральних або промислових нафто-, газо-, конденсатопроводів та нафтопродуктопроводів).

Слідство триває.

Витік нафти відбувся у результаті розгерметизації трубопроводу, повідомили в поліції.

У результаті пожежі п‘ятьох людей госпіталізували до лікарень з опіками.

Як розповіли правоохоронці, це двоє дітей – 11 та 8 років, та троє дорослих – 35, 39 та 58 років.

Нагадаємо, що після вибуху вогонь розповсюдився на приватний будинок.

"Не треба було говорити що зиму своїм газом переживемо, вже почались диверсії",

"Жах",

"Це диверсія сто відсотків!",

"ДРГ лізуть", - коментували страний вибух українці.

Останні новини України:

Росіяни влупили по мирним фугасною авіабомбою - куди влучили і які наслідки.

Нагадаємо також, що нещастя сталося с мамою та її дітками - фото та перші подробиці з місця.

Також повідомлялось про нові вибухи, почалася безжальна атака.