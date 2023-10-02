Згідно з терміновим повідомленням МВС, у Надвірнянському районі продовжують працювати поліцейські, залучені спеціалісти-криміналісти та вибухотехніки. Йде встановленняобставин та причин займання.
Зазначається, що слідчим відділенням Надвірнянського районного відділу поліції розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 292 (Пошкодження об'єктів магістральних або промислових нафто-, газо-, конденсатопроводів та нафтопродуктопроводів).
Слідство триває.
Витік нафти відбувся у результаті розгерметизації трубопроводу, повідомили в поліції.
У результаті пожежі п‘ятьох людей госпіталізували до лікарень з опіками.
Як розповіли правоохоронці, це двоє дітей – 11 та 8 років, та троє дорослих – 35, 39 та 58 років.
Нагадаємо, що після вибуху вогонь розповсюдився на приватний будинок.
"Не треба було говорити що зиму своїм газом переживемо, вже почались диверсії",
"Жах",
"Це диверсія сто відсотків!",
"ДРГ лізуть", - коментували страний вибух українці.
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