Стало відомо, до чого готуватись з відключенням електроенергії взимку та восени. Починаючи з 1 жовтня, в Україні не буде введено регулярних графіків відключення електроенергії. Наразі такі графіки існують, але вони створені виключно в разі дефіциту електроенергії чи аварійних ситуацій.

Важливо відзначити, що суттєвих проблем із постачанням електроенергії очікують у випадку атак російської федерації на енергосистему.

Міністерство енергетики України повідомляє, що кількість електроенергії, яку виробляють вітчизняні електростанції, є достатньою для задоволення потреб споживачів. Вдень спостерігається навіть надлишок потужностей. Тому наразі не планується впровадження регулярних відключень в будь-якому регіоні країни.

Проте, важливо враховувати можливість відключень споживачів у випадку пошкодження енергетичної інфраструктури ворогом під час обстрілів, як це відбувалося минулого опалювального сезону.

Оператори системи розподілу вже розробили графіки можливих відключень у деяких регіонах. Проте наголошується, що це лише запасний план, і його використовуватимуть лише у надзвичайних ситуаціях. Такі можливі відключення мають обмежений час дії і можуть становити до двох годин поспіль та до чотирьох годин на добу.

Джерело: Обозреватель.

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