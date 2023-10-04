Віталій Кім попередив людей, що мешкають у Миколаївській області, про смертельну небезпеку.
«Повітряна тривога!!! Вся область», - йдеться у короткому терміновому повідомленні Віталія Кіма.
Додамо, що повітряна тривога також оголошена у інших областях України.
«Увага! Кіровоградська, Черкаська, Миколаївська, Дніпропетровська – ракетна небезпека!», - терміново попереджають українців захисники неба над Україною.
Також під загрозою атаки Кривий Ріг.
"Кривий Ріг, в укриття!", - попередили у Повітряних Силах ЗС України.
Повітряна тривога також лунає на Одещині.
"Ракетна небезпека!", -повідомили українські захисники.
Додамо, раніше Віталій Кім повідомив, що зранку 3 жовтня, о 09:33 та 12:55 ворог завдавав артилерійських ударів по населеному пункту Куцурубської громади.
На щастя, постраждалих немає.
Вдень, 3 жовтня, о 14:55 артилерійських обстрілів зазнала акваторія Очаківської громади. Також обійшлося без постраждалих.
"У м. Миколаїв, Баштанському, Первомайському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно", - повідомляв Віталій Кім зранку 4 жовтня.
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