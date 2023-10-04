Віталій Кім терміново звернувся до мешканців Миколаївської області, але під загрозою не тільи вони.

Віталій Кім попередив людей, що мешкають у Миколаївській області, про смертельну небезпеку.

«Повітряна тривога!!! Вся область», - йдеться у короткому терміновому повідомленні Віталія Кіма.

Додамо, що повітряна тривога також оголошена у інших областях України.

«Увага! Кіровоградська, Черкаська, Миколаївська, Дніпропетровська – ракетна небезпека!», - терміново попереджають українців захисники неба над Україною.

Також під загрозою атаки Кривий Ріг.

"Кривий Ріг, в укриття!", - попередили у Повітряних Силах ЗС України.

Повітряна тривога також лунає на Одещині.

"Ракетна небезпека!", -повідомили українські захисники.

Додамо, раніше Віталій Кім повідомив, що зранку 3 жовтня, о 09:33 та 12:55 ворог завдавав артилерійських ударів по населеному пункту Куцурубської громади.

На щастя, постраждалих немає.

Вдень, 3 жовтня, о 14:55 артилерійських обстрілів зазнала акваторія Очаківської громади. Також обійшлося без постраждалих.

"У м. Миколаїв, Баштанському, Первомайському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно", - повідомляв Віталій Кім зранку 4 жовтня.

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