Як розповів Віталій Кім, у ніч на 5 жовтня над Миколаївщиною силами та засобами протиповітряної оборони знищено 10 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131».

Також Віталій Кім розповів про ситуацію у Миколаївському районі. За його словами, ранок розпочався з обстрілів.

«Сьогодні, 5 жовтня, о 06:59 ворог завдавав артилерійських обстрілів біля населеного пункту Куцурубської громади», - повідомив Віталій Кім.

Віталій Кім також підкреслив, що наслідки цієї атаки ще уточнюються.

Додамо, згідно з даними Повітряних сил ЗС України, минулої ночі окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу «Shahed» з південного напрямку (мис Чауда -ТОТ Крим).

Усього було зафіксовано пуски 29 ударних БпЛА.

Знищено 24 «Shahed-131/136» у межах Одеської, Миколаївської та Кіровоградської областей.

Додамо, що внаслідок цієї атаки на Кіровоградщині пошкоджено об'єкт інфраструктури.

Зараз повітряна тривога лунає у Запорізькій області.

«Увага! Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку!

Загроза застосування авіаційного озброєння! У разі оголошення тривоги – прямуйте в укриття!», - йдеться в терміновому повідомленні Повітряних сил ЗС України.

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