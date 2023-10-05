Як розповів Віталій Кім, у ніч на 5 жовтня над Миколаївщиною силами та засобами протиповітряної оборони знищено 10 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131».
Також Віталій Кім розповів про ситуацію у Миколаївському районі. За його словами, ранок розпочався з обстрілів.
«Сьогодні, 5 жовтня, о 06:59 ворог завдавав артилерійських обстрілів біля населеного пункту Куцурубської громади», - повідомив Віталій Кім.
Віталій Кім також підкреслив, що наслідки цієї атаки ще уточнюються.
Додамо, згідно з даними Повітряних сил ЗС України, минулої ночі окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу «Shahed» з південного напрямку (мис Чауда -ТОТ Крим).
Усього було зафіксовано пуски 29 ударних БпЛА.
Знищено 24 «Shahed-131/136» у межах Одеської, Миколаївської та Кіровоградської областей.
Додамо, що внаслідок цієї атаки на Кіровоградщині пошкоджено об'єкт інфраструктури.
Зараз повітряна тривога лунає у Запорізькій області.
«Увага! Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку!
Загроза застосування авіаційного озброєння! У разі оголошення тривоги – прямуйте в укриття!», - йдеться в терміновому повідомленні Повітряних сил ЗС України.
Останні новини України:
Вибух прогримів у Києві - причини і кадри нової НП.
Крім того, Politeka.net писала, що новий жахливий вибух стався в Україні - навкруги все почорніло, є загиблий.
Також повідомлялось, чому Кримський міст досі стоїть - є дві причини.