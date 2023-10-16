Розмір податку становить до 1,5% від мінімальної заробітної плати за попередній рік.

У 2024 році в Україні громадяни повинні будуть сплатити податки на житло за рік 2023. Розмір податку складатиме 100,5 гривень за кожний квадратний метр площі нерухомості, що перевищує установлену норму. Згідно із законом, норма для квартири складає 60 квадратних метрів, а для будинку – 120 квадратних метрів.

За поясненнями Державної податкової служби, податок стягується лише з "зайвої" площі.

Місцеві органи влади мають право збільшити цю "норму", але це рідко відбувається, оскільки кошти, що збираються, спрямовуються до бюджету. "Норма" встановлена таким чином:

60 квадратних метрів для квартири – за кожен додатковий квадратний метр вимагається сплатити податок; 120 квадратних метрів для будинку – за кожен додатковий квадратний метр вимагається сплатити податок; 180 квадратних метрів, якщо володіється як будинком, так і квартирою – за кожен додатковий квадратний метр потрібно сплатити податок.

Розмір податку становить до 1,5% від мінімальної заробітної плати за попередній рік. У 2023 році мінімальна заробітна плата становила 6700 гривень (і залишилася незмінною). Таким чином, максимальна сума податку на "зайву" площу становить 100,5 гривень за кожний квадратний метр.

За поясненнями ДПС, не потрібно сплачувати податок на нерухомість за об'єкти, які знаходяться в окупованих територіях або зонах бойових дій. Громадяни, які отримають сповіщення про нарахування податку на нерухомість, зобов'язані сплатити його протягом двох місяців.

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