Опалення вмикають, коли упродовж трьох діб середня добова температура вже нижча за +8 градусів. Але існує також певний розклад початку опалювального сезону.

Як зазначили у "Нафтогаз", початок опалювального сезону 2023/2024 в Україні заплановано на кінець жовтня або початок листопада. Але є випадки, коли рішення щодо подачі тепла приймається не у "Нафтогаз", а місцевими органами влади враховуючи середньодобову температуру повітря. Про це повідомив глава компанії "Нафтогаз" Олексій Чернишов.

Глава компанії "Нафтогаз" зауважив, що останні роки відзначають зсув початку опалювального сезону на більш пізніший термін, зазвичай на початок листопада, але існують варіації в різних регіонах.

За словами глави компанії "Нафтогаз", метеорологічний прогноз на майбутню зиму передбачає помірно м'яку, але більш морозну зиму, порівняно з попереднім роком.

В Україні центральне опалення активують найближчими днями у залежності від погодних умов. В тих регіонах, де середня температура вже знизилася нижче 8 градусів Цельсія, тепло вже включили.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

За його словами, готовність енергетичних та комунальних систем наближається до 100%. У деяких громадах опалення вже активоване, і в інших населених пунктах це відбудеться найближчим часом, залежно від погодних умов. Прем'єр-міністр наголосив, що цей опалювальний сезон передбачається важким, і енергетики та комунальні служби готуються до можливих викликів та різних сценаріїв.

Джерело: Інтерфакс-Україна.

Останні новини України:

Нагадаємо, деякі українці звільнені від сплати комуналки.

Як повідомляла Politeka, Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення.

Також писала Politeka, українцям радять запасатися дровами вже зараз, у мережі відреагували.