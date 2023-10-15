На перший погляд звичайні 2-копійкові монети можуть приносити непередбачувані прибутки своїм власникам. Наприклад, монету 2003 року можна продати за 5 тисяч гривень, але деякі колекціонери готові віддати навіть більше. Власник такої монети виставив її на продаж на спеціалізованому сайті Violity.

Власник однієї такої монети з Запоріжжя вказав в описі до свого аукціонного лоту, чому ця монета є такою цінною. Монети номіналом 2 копійки 2003 року були випущені лише в межах щорічного набору, який готувався Національним банком України. І, слід зазначити, їх тираж був дуже невеликим.

Сьогодні нумізмати дуже високо цінують подібні лоти, оскільки ще невідомо, в якій кількості виготовлялися ці монети та скільки з них залишилося у відмінному стані.

Зовнішньо ця монета нічим не виділяється від інших і її єдина особливість - рік карбування. Виготовлена з нержавіючої сталі, вона також притягується звичайним магнітом. Існує лише один вид монет номіналом 2 копійки 2003 року, які зазвичай позначаються як 1ДА.

Наразі на аукціоні за цим лотом рідкісної монети номіналом 2 копійки 2003 року стежать 44 користувачі. Вони зробили свої ставки, і ця цікава монета потрапить до того, хто готовий заплатити найбільше.

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