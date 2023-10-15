У разі повторного порушення протягом року, може чекати більш серйозне покарання та штраф.

Українці все частіше потрапляють у пастку, про яку не підозрюють та отримують штрафи на рівному місці.

Так, мопеди, а також електроскутери, стають дедалі популярнішими засобами транспорту в Україні. Проте, не всі водії цих транспортних засобів усвідомлюють, що для їх керування необхідно не лише спеціальні номерні знаки, але й водійські права відповідної категорії, а саме - категорії "А1". За порушення можна отримати штраф.

Один із адвокатів, який спеціалізується на питаннях дорожнього права, поділився історією про свого клієнта, водія мопеда, який отримав штраф. Останнього недавно оштрафували на суму 40,800 гривень та позбавили права керування транспортними засобами на тривалий строк - п'ять років.

Причиною штрафа стала відсутність у водія посвідчення категорії "А1", яке обов'язкове для керування мопедом. Водійські посвідчення інших категорій, такі як "С," "В," або "А," не підходять для керування мопедами.

Згідно із статтею 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення, керування мопедом без відповідної категорії "А1" може призвести до накладення штрафу у розмірі 3,400 гривень.

У разі повторного порушення протягом року, водія може чекати набагато серйозніша покарання - штраф у розмірі 40,800 гривень та позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 5 до 7 років.

Джерело: fakty.ua.

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