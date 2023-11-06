В Україні можуть оштрафувати за перевезення палива будь-якого українця.

Патрульна поліція Київської області звертає увагу водіїв на можливість отримання штрафу за перевезення палива у своїх автомобілях, зокрема, бензину та дизпалива.

Ця попереджувальна інформація була розміщена у їхньому офіційному акаунті у Facebook перед можлим наступом масових атак на об'єкти енергетики та критичної інфраструктури.

Спеціалісти зазначають, що перевезення небезпечних матеріалів, таких як паливо, підлягає певним обмеженням і регулюванням. Водії можуть стикнутися із адміністративною відповідальністю та отримати штраф за порушення правил перевезення небезпечного вантажу.

Як приклад порушення було наведено випадок, коли патрульні помітили автомобіль Volkswagen LT-35 у селі Шамраївка на Київщині, в якому водій перевозив небезпечний вантаж, приблизно 2000 літрів дизельного пального. Водій не мав необхідних документів на цей вантаж та не міг пояснити його походження, призначення та необхідність такої кількості палива. Через це йому виписали штраф.

Важливою інформацією для водіїв є те, що в Україні існують обмеження на перевезення палива у власних автомобілях та причепах. Зокрема, ємність вбудованих баків в автомобілі не повинна перевищувати 1500 літрів на кожний транспортний засіб, і ємність паливного бака на причепі не може перевищувати 500 літрів.

Згідно з наказом, переносні паливні ємності, такі як каністри, можуть містити не більше 60 літрів палива на один транспортний засіб. Порушення цих правил може призвести до адміністративної відповідальності та доведеться сплатити штраф.

Тобто водій, який перевозить паливо у каністрах на легковому автомобілі у кількості понад 60 літрів, може бути оштрафований у розмірі 510 гривень.

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