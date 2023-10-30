Співачка Оля Полякова несподівано потрапила у гучний скандал від якого приходить до тями до сих пір.

Цей виступ Оля Полякова називає своїм «найзашкварнішим», але впевнена, що це не її провина, пише Politeka.net.

Адже справа артиста працювати, а справа влади та інших офіційних органів – саджати хабарників та крадіїв.

«Це було найзашкварніше», - каже Полякова, відповідаючи на питання в інтерв’ю «Радіо Люкс».

Полякова підкреслила, що артисти, звісно, можуть скільки завгодно питати у замовників своїх виступів, чи чесно вони заробили гроші, чи не вкрадені вони з бюджету, але навря д чи їм хтось скаже правду.

«Ми можемо питати, але нам навряд чи скажуть правду, чи чесно гроші зароблені. Нам би не пережерти б один одного всередині країни. Якщо є шахраї, вони повинні сидіти у тюрьмі, якщо хабарники – їх треба саджати за грати, а не вони повинні гуляти, а ви потім один одного жерете», - висловилася Полякова після скандального весілля.

Оля Полякова також розповіла, що зараз в Україні багато весіль.

«Хочу сказати, що сьогодні, якщо чесно, весіль дуже багато. І не всі люди, які гулять весілля, вкрали гроші в держави. Люди сьогодні не хочуть тягнути, вони не знають, що буде завтра. Вони не знають, чи будуть вони живі, чи ні, тому вони одружуються і гуляють. І навіть деякі гулять на останнє. Тому наше артистичне діло – працювати, а не саджати тих, хто вкрав. Тих, хто вкрав хай саджає влада», - зазначила Оля Полякова.

Нагадаємо, скандал вибухнув навколо розкішної гулянки у Львові, яке організували колишні прокурор та співробітниця ДБР. У розпал війни молодята зібрали майже тисячу гостей і, за деякими даними, тільки на торт витратили понад 100 тисяч гривень.

На весіллі розважали гостей Оля Полякова, Олександр Пономарьов та Дзідзьо, а тамадою дійства був Григорій Решетнік.

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