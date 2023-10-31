Співачка Оля Полякова відповіла на питання щодо свого найбільшого гонорару, здивувавши і сумою, і подробицями про те, що сталося з грошима.

Оля Полякова, розповідаючи про найбільшу суму заплачену за корпоратив, зізналася, що ситуація змусила її плакати.

«В мене була дуже велика сума, це був перед війною Новий Рік. Страшний 22-й рік. Я повинна була виступати у дуже відомої людини і я повинна була не тількии співати, а й бути ведучою цієї вечірки. Оскільки це була новорічна ніч, це був подвійний гонорар», - розповіла Оля Полякова в інтерв’ю радіостанції «Люкс ФМ».

На уточнююче питання «Тисяч сто доларів було?», Оля Полякова відповіла ствердно. Але, як виявилося, цих грошей Оля Полякова так і не отримала.

«Було, але проблема в том, що я захворіла на «корону». І я коли віддавала цей гонорар, я ридала. Я просто ридала. Оце був зашквар!», - згадує Полякова.

Додамо, що тоді хвороба наздогнала Олю Полякову 31 грудня. В останній день 2021-го року Оля Полякова прокинулася хворою.

«Я захворіла і не їду на новорічний корпоратив. Знаєте, коли ви знущаєтеся над своїм організмом, організм вам в якийсь момент говорить: "А, ти не можеш зупинитися? Так я тебе зупиню!". Так сталося зі мною», - розповідала тоді Полякова, додаючи, що це для неї дуже неприємний сюрприз.

Напередодні Поляковій робили крапельницю прямо і гримерній.

Причиною того, що її здоров'я похитнулося, Полякова вважала перевтому через напружений робочий графік в останні тижні перед Новим роком.

«Бережіть себе, не хворійте, жалійте себе, інакше можна отримати в новорічну ніч ось такий ось неприємний сюрприз», - казала Полякова.

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