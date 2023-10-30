В Україні планують запустити "смарт-мобілізацію" - стало відомо, що це означає і до яких змін готуватися.

Україна планує впровадити ініціативу "смарт-мобілізації", що дозволить громадянам обирати конкретну спеціалізацію в армії. Запуск проєкту "смарт-мобілізації" очікується протягом наступних одного-двох місяців.

Віце-прем'єр-міністр та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров поділився цією новиною.

Він розповів, що перший пілотний проєкт "смарт-мобілізації" буде спрямований на військових операторів дронів, і це означає, що особа зможе вибрати, чи бажає вона стати оператором дронів чи служити в роті ударних дронів. У кожному з цих підрозділів буде доступний ряд посад, і громадянин зможе обрати ту, яка йому більше підходить.

"Ми будемо запускати пілот на операторів дронів, і ця людина обирає, що вона хоче стати оператором дронів, або взагалі служити в роті ударних дронів. Це може бути сапер, водій, всі посади будуть. Людина зможе подивитися, що це взагалі за підрозділ, рота, які зобов'язання, які в тебе є ризики, як ти будеш навчатися", – сказав він.

Міністр також відзначив, що це може бути першим кроком до запуску "смарт-мобілізації". Це означає, що громадяни зможуть обирати конкретні посади в армії відповідно до своїх побажань і навичок, і це спростить процес мобілізації.

Планується, що громадяни більше не зобов'язані будуть відвідувати військкомати для проходження мобілізації. Після проходження онлайн-тесту вони отримають детальну інформацію про можливості служби та місцях призначення в армії. Таким чином, вони зможуть зробити більш обізнаний вибір стосовно своєї військової служби.

Міністр Федоров підкреслив, що цей проєкт "смарт-мобілізації" сприятиме зміцненню довіри громадян до військових підрозділів та полегшить комунікацію між державою та громадянами щодо військової служби.

Джерело: "РБК-Україна".

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