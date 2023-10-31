Слава Дьомін у новому випуску програми "Слава ПРО" вже вкотре відзначив співачку MARUV званням "чмоня тижня".

Дьомін розповів, що MARUV під новим псевдонімом Sharlotta Ututu несподівано випустила україномону пісню - колискову, присвячену її синові.

"Так, давайте, друзі, розбиратися. Анна Корсун, яка вже більше ніж півтора роки жодного слова не сказала про повномасштабне вторнення в Україні, рік тому народила сина. Постійно вона уникає теми України, але тепер бац - і україномовна пісня, ще й колискова, така непогана спроба через дитину відбілити свою репутацію, типу, ну, якщо це колискова для маленького сина, то і хейтити не сильно будуть. І отут питання до Ані: "Аня, а що сталось?"", — наголосив Слава Дьомін.

Дьомін додав, що неодноразово пропонував чоловіку MARUV Олександру Корсуну зробити інтерв'ю, пояснити свою позицію. Повідомлення ведучого читали, але відповіді не було.

"Я вже колись говорив про те, що всі ці мовчуни рано чи пізно будуть лізти з українськими піснями назад до нас, бо вони розуміють, що там вони нікому не потрібні, але не розуміють, що в принципі і тут вони вже нікому теж не потрібні, але думають, напевно, що це просто такий поганий Славка або журналісти, що просто наговорюють на них, а люди чекають, люди хочуть чути ці їхні неймовірні творіння, але, як показують ретинги і опитування, аудиторії вже начхати з висока на таких чмонь, бо українці хоч і добрі, але злопам'ятні, особливо коли їх ображають або зраджують", — переконаний Слава Дьомін.

Останні новини України:

Нагадаємо, лідер "Воплі Відоплясова" Скрипка різко висловився про зраду від відомих співачок.

Як повідомляла Politeka, скандальна історія з Андрієм Данилком у США отримала продовження.

Також Politeka писала, що Каменських емоційно висловилася про важке життя та отримала влучну відповідь.