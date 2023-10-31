Згідно з повідомленням ДТЕК, атака відбулася у прифронтовому регіоні, пише Politeka.net.

«Внаслідок терористичного обстрілу було серйозно пошкоджено обладнання, через це без світла та води опинилися мешканці одного з населених пунктів поряд зі станцією», - йдетсья у терміновому повідомленні ДТЕК.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

У ДТЕК підкреслили, що після припинення обстрілів енергетики ДТЕК розпочали активну роботу з усунення наслідків.

«Зараз вони докладають усіх зусиль для якнайшвидшого відновлення енергопостачання у домівках українців», - запевнили в ДТЕК.

Додамо, раніше стало відомо, що енергетики ДТЕК завершили 19 з 19 планових ремонтів енергоблоків в рамках підготовки до опалювального сезону.

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Українці в двох областях можуть залишитись без світла - в ДТЕК попередили.

Також повідомлялось про сумну новину від ДТЕК - наслідки серйозні, є пошкодження.

Крім того, Politeka.net писала, чи буде в Україні зникати світло за графіком.