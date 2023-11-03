Це спричинило блокування всіх його банківських рахунків у банку "ПриватБанк.

Український клієнт відповівши на запит "ПриватБанк" щодо надання документів, що підтверджують його підприємницьку діяльність, подав лише частину необхідних паперів.

Він був обмежений у можливості завантажити більше документів через обмеження додатка Приват24 для бізнесу. Це призвело до заблокування всіх його банківських рахунків. Про це розповів клієнт банку в своєму скарги на форумі Мінфін.

Клієнт "ПриватБанк" розповів, що у нього був відкритий рахунок ФОП. Через півроку йому надійшло повідомлення в додатку "Приват24" для бізнесу про необхідність надати документи, що підтверджують підприємницьку діяльність.

Він завантажив копії одного договору і одного акту в додаток "Приват24". Однак додаток не надавав можливості завантажити інші документи, і повідомляв, що "документи вже надіслані".

У результаті "ПриватБанк" заблокував всі його банківські карти та припинив взаємодію з ним як із фізичною особою-підприємцем, так і як із звичайною фізичною особою.

"Мої зусилля довести, що мені не повідомили про необхідність надання документів, ні за допомогою телефону, ні через електронну пошту, не змінили ситуацію. Навіть пропозиція прийти до банку та пред'явити документи про діяльність ФОП також не врятувала", - скаржився клієнт.

У "ПриватБанк" пояснили, що у своїй діяльності банк дотримується виключно вимог чинного законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України.

"При розірванні ділових відносин клієнту надається можливість перевести залишки коштів до іншого банку. Вам також буде надіслана офіційна відповідь з цього питання", - повідомили в "ПриватБанк".

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