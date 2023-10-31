"ПриватБанк" ввів нову функцію для українців, яка значно полегшує життя.

"ПриватБанк" анонсував впровадження нової функції, розробленої спільно з Apple, під назвою "Tap to Pay." Ця функція доступна лише на iPhone і значно полегшить життя частині українців. Подробиці повідомив член правління "ПриватБанк" з питань малого і середнього бізнесу Євген Заіграєв.

"Сьогодні Apple разом з "ПриватБанк" та за підтримки VISA представили сервіс Tap to Pay для українського бізнесу, що перетворює ваш iPhone на платіжний POS-термінал!" - повідомив Заіграєв.

Нововведення найбільше корисне для продавців та підприємців, з відкритим рахунком у "ПриватБанк", оскільки воно дозволить їм приймати безконтактні платежі з банківських карток, Apple Pay та інших цифрових гаманців.

Важливо відзначити, що "Tap to Pay" доступний лише для підприємців, які користуються послугами "ПриватБанк". Для початку використання цієї функції "ПриватБанк" потрібно завантажити мобільний додаток "Термінал iOS" на iPhone XS або новішої версії.

Під час оплати продавець вводить суму покупки в додатку, а клієнт просто підносить свій безконтактний платіжний засіб до iPhone продавця для завершення оплати. Ця технологія гарантує конфіденційність та безпеку для даних бізнесу та клієнтів "ПриватБанк", не зберігаючи особисту інформацію.

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