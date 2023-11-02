В останньому випуску "Іспит. Нова реальність" Маша Єфросиніна повідомила про те, що провела перше значне інтерв'ю з блогеркою-мільйонницею Оленою Мандзюк. На перший погляд, її блог створює враження бездоганного життя, але в чесній бесіді з Машею Єфросініною Олена Мандзюк розповіла про страшні випробування, з якими їй довелося зіткнутися поодинці.

Наприкінці 2022 року блогера Олена Мандзюк потрясла своїх шанувальників, оголосивши про розлучення з чоловіком на ім'я Руслан. Ця пара прожила у шлюбі сім років та виховує двох дітей. Вперше інфлюєнсер порушила цю тему і розповіла про найскладніший період у своєму житті. Єфросиніна ж поінересувалась, як та справляється вдома і намагається себе убезпечити.

«Я пройшла навчання тактичної медицини. Кілька разів, я вважаю – хочу, щоб люди нас дивилися та бачили, що це має мати кожен українець, кожен із нас має знати, як діяти швидко та що робити. Я проходила таке мінімальне навчання з інструктором як стріляти.

Живу в будинку, який намагаюся максимально захистити та зробити з нього фортецю. Мені страшно, були моменти, коли я навіть зараз прокидаюся вночі, не можу заснути. Мені здається, що десь хтось може там зайти, щось мені зробити, але охорона є» - поділилася Олена.

Раніше Олена розповіла про зіткнення між собою та чоловіком, з яким вони раніше спільно брали участь у волонтерській діяльності.

У Хмельницькому правоохоронні органи почали проводити розслідування щодо погроз, спрямованих на адресу блогерки. Тому в інтерв'ю Олена зізналася, що досі не почувається у безпеці, хоч і живе під охороною та з дозволом на оркжі.

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