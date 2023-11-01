Деякі клієнти банку "ПриватБанк" регулярно стикаються з певними труднощами, коли користуються послугами банку. Ці проблеми можуть час від часу призводити до негативних вражень стосовно якості обслуговування у цьому банку. На порталі "Мінфін" з'явився відгук про нові проблеми у "ПриватБанк". Зокрема клієнтка пожалілася, що через помилку банку залишилася без грошей.

Клієнтка "ПриватБанк" розповіла, що робила переказ власних коштів через "Приват24" на свою карту "Монобанку". Під час транзакції платіж було заблоковано, аде кошти у розмірі п'яти тисяч зникли з банківського рахунку "ПриватБанк".

На гарячій лінії "ПриватБанк" їй пояснили, що під час переказу коштів трапився технічний збій у банку. Жінці пообіцяли, що повернуть гроші до десятої вечора того ж дня, коли сталася помилка. Але нічого не повернули навіть на наступний день.

Клієнтка "ПриватБанк" знову зателефонувала до оператора банку, щоб розібратись у ситуації.

"Знову телефонувала у підтримку, сказали що вранці гроші повернуться на рахунок. Вранці наступного дня нічого не повернулося. Знову зателефонувала, тепер кажуть що маю чекати ло 8 вечора, а потім будуть питати у технічному відділі. Але мені потрібні моі гроші зараз, дуже замучена що служба підтримки нічого не хоче робити та лише тягне час", - доповнила клієнтка "ПриватБанк".

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