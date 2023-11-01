Молода дружина Віктора Павлика Катя Репяхова розповіла, які проблеми у сина. Зірка поділилася подробицями у своєму Інстаграмі, де публікує багато цікавого.

"Скільки потрібно мати сил, терпіння, мудрості, щоб просто бути мамою. Зараз плакатиму. Мишко від слова взагалі не ходить своїми ногами... А у мене просто немає сил більше його носити", - розповіла зірка у своєму блозі.

"В інших дивишся - ідеальні діти. Це я відвела Мишу на нейро, прийшла і сіла в шоці", - написала на другому сторіс Катя Репяхова.

Варто зазначити, що Катя Репяхова - відома українська блогерка, яка вийшла заміж за Віктора Павлика незважаючи на різницю у віці 28 років. Пара має спільну дитину - Михайла, якій зараз уже два роки. Це четверта дитина для Віктора та перша для Каті. Але дитина виявилася не без проблем. Як зізнавалася сама Катя, вона вирішила повести його до логопеда. А нещодавно дружина Павлика розповідала, як відпочила у Трускавці.

"Просто мій найкращий і найулюбленіший Трускавець. Тут я відпочивала з татом у дитинстві.

Тут я познайомилася із творчістю свого чоловіка. Тут мій син зробив перші кроки", - написала зірка та опублікувала кадри з Трускавця, поділившись радістю з українцями.

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