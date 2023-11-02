В Україні застосовують блокування рахунків громадян у випадках порушень. Серед можливих причин для відмови в співпраці вказують на наступне: приховування незадекларованого доходу, сумнівні перекази грошей та використання особистих банківських карток для комерційної діяльності.

Важливою рекомендацією для уникнення блокування рахунків є вчасна реакція на повідомлення банку, в яких може бути прохання прикріпити необхідні документи або надати пояснення. Часто співробітники банку не особисто дзвонять клієнтові, а надсилають повідомлення через банківський застосунок. Якщо протягом кількох тижнів ігнорувати такі повідомлення, банк може безпопередньо закрити рахунок.

Один із важливих аспектів фінансового моніторингу - передбачуваність. Система автоматичного контролю за переказами працює без участі людини.

Наприклад, якщо клієнт протягом багатьох років регулярно поповнює свою картку на 15 тисяч гривень, то банк, швидше за все, не звертатиме увагу на походження цих коштів. Але, якщо раптово зробити велику суму переказу, таку як 300 тисяч гривень, це може викликати підозри. Також існують законом визначені випадки, коли банк повинен проводити додатковий контроль.

До таких ситуацій відносяться:

Платежі та перекази на суму від 400 тисяч гривень. Якщо ви маєте намір здійснити великий переказ, варто готуватися до можливих запитів від банку. Перекази грошей в або з Російської Федерації (або до співвласників осіб, які мають зв'язки з Росією або іншими державами, що не виконують міжнародні угоди, таким чином, Іран). Здійснення операцій з рахунками для реєстрації бенефіціарних власників (РЕР) або грошових переказів за кордон. Здійснення готівкових операцій.

Банк також може встановити посилений контроль над операціями клієнта. Система може автоматично заблокувати навіть невеликий переказ грошей від публічної особи і вимагати подальших підтверджень.

Джерело: OBOZ.UA

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