Як зазначили у Нацбанку, ще з 2020 року банки і небанківські установи повинні здійснювати належну перевірку клієнтів.

Національний банк України (НБУ) висловив спростування стосовно інформації, що розповсюджувалася у телеграм-каналах з 31 жовтня. За цією інформацією, Нацбанк (НБУ) вимагав від власників платіжних терміналів не тільки відслідковувати відправників готівкових платежів, але й отримувачів коштів – власників карток, на які здійснюються перекази.

Нацбанк (НБУ) підкреслив, що не вводив жодних нових вимог з фінансового моніторингу і зазначив, що інформація, яка була розповсюджена на основі певного ресурсу, не відповідає дійсності.

Зазначено також, що з 2020 року банки і небанківські установи зобов'язані здійснювати належну перевірку клієнтів, включаючи тих, хто вносить готівку через термінали для переказу коштів.

Нацбанк (НБУ) також нагадав, що від усіх учасників фінансового ринку вимагається дотримання вимог законодавства, зокрема Закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення."

Також Нацбанк (НБУ) пыдкреслив, що підсилений контроль за поповненням карт через термінали був впроваджений з 1 серпня 2023 року, і тепер квитанції за операціями з внесення готівки повинні містити номер мобільного телефону платника.

Джерело: sud.ua

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