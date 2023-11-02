Через зростання тарифу на енергоресурси в листопаді 2023 року витрати українців на електроенергію будуть вищими, ніж у листопаді 2022 року.

Починаючи з 1 листопада 2023 року, тариф на електроенергію в Україні залишиться на рівні 2,64 гривні за кіловат-годину. Це рішення було оголошено після останнього перегляду тарифу на електроенергію влітку.

Проте, через зростання тарифу на енергоресурси в листопаді 2023 року витрати українців на електроенергію будуть вищими, ніж у листопаді 2022 року.

До цього моменту громадяни сплачували тариф на електроенергію в розмірі 1,44 гривні за кіловат-годину за перші 250 кВт-годин на місяць (потім 1,68 гривні за кіловат-годину). Тепер витрати збільшились:

При споживанні 239 кВт-годин, сума у платіжці збільшиться з 344,16 гривні у листопаді 2022 року до 630,96 гривні у листопаді 2023 року.

Якщо щомісяця витрачати 300 кВт-годин, то сума в платіжці зросте з 504 гривень у листопаді 2022 року до 792 гривень у листопаді 2023 року.

Також тариф на електроенергію збільшиться на витрати при використанні різних побутових приладів:

Газовий котел, який в середньому витрачає близько 90 кВт-годин на місяць, призведе до збільшення витрат із 151,2 гривні у листопаді 2022 року до 237,6 гривні у листопаді 2023 року. Електричний бойлер, що в середньому витрачає близько 180 кВт-годин, призведе до збільшення витрат із 302,4 гривень у листопаді 2022 року до 475,2 гривень у листопаді 2023 року. Холодильник, який в середньому витрачає близько 23,33 кВт-години, призведе до збільшення витрат із 39,19 гривень у листопаді 2022 року до 61,59 гривень у листопаді 2023 року.

Джерело: OBOZ.UA

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