У НБУ зазначають, що зараз спостерігається збільшення кількості компаній, які мають проблеми.

Україна спостерігає збільшення економічної активності, яка відзначається наростаючим рівнем зайнятості серед громадян. Проте, вплив кризи на ринку праці, викликаної повномасштабною агресією рф, лишатиметься помітним щонайменше до 2024 року. В НБУ розповіли, як змінюється ринок праці в Україні.

Як пояснюють у НБУ, попит на працівників посилюється, зокрема, з приходом весни, але наразі переважно пов'язаний із сезонними чинниками. Процес відновлення ринку праці проходить нерівномірно в залежності від галузей та регіонів, що відображає структурні зміни в економіці України.

У НБУ відзначають, що зараз спостерігається збільшення кількості компаній, які мають проблеми з пошуком кваліфікованих працівників, але оцінки варіюються залежно від галузей діяльності. На даний момент найчастіше зазначаються проблеми у будівельних компаніях та підприємствах переробної промисловості. Ці тенденції свідчать про значні структурні нерівноваги на ринку праці та складну ситуацію.

У той же час НБУ наголошує, підприємства протягом 2023 року або не збільшували чисельність працівників (51% респондентів), або навіть скорочували її (35% респондентів, в середньому на 6%).

Також помітний спад кількості резюме на спеціалізованих веб-сайтах для пошуку роботи. Причиною є обмежена пропозиція через міграцію та мобілізацію, а також зростання загального рівня зайнятості серед населення.

За даними НБУ, рівень безробіття зменшується, але все ж залишається вищим, ніж до повномасштабного вторгнення, незважаючи на зростання чисельності неактивного населення, яка зросла майже до 45% у червні та вересні, порівняно з менш ніж 40% у березні та наприкінці 2022 року.

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