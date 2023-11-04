Україна спостерігає збільшення економічної активності, яка відзначається наростаючим рівнем зайнятості серед громадян. Проте, вплив кризи на ринку праці, викликаної повномасштабною агресією рф, лишатиметься помітним щонайменше до 2024 року. В НБУ розповіли, як змінюється ринок праці в Україні.
Як пояснюють у НБУ, попит на працівників посилюється, зокрема, з приходом весни, але наразі переважно пов'язаний із сезонними чинниками. Процес відновлення ринку праці проходить нерівномірно в залежності від галузей та регіонів, що відображає структурні зміни в економіці України.
У НБУ відзначають, що зараз спостерігається збільшення кількості компаній, які мають проблеми з пошуком кваліфікованих працівників, але оцінки варіюються залежно від галузей діяльності. На даний момент найчастіше зазначаються проблеми у будівельних компаніях та підприємствах переробної промисловості. Ці тенденції свідчать про значні структурні нерівноваги на ринку праці та складну ситуацію.
У той же час НБУ наголошує, підприємства протягом 2023 року або не збільшували чисельність працівників (51% респондентів), або навіть скорочували її (35% респондентів, в середньому на 6%).
Також помітний спад кількості резюме на спеціалізованих веб-сайтах для пошуку роботи. Причиною є обмежена пропозиція через міграцію та мобілізацію, а також зростання загального рівня зайнятості серед населення.
За даними НБУ, рівень безробіття зменшується, але все ж залишається вищим, ніж до повномасштабного вторгнення, незважаючи на зростання чисельності неактивного населення, яка зросла майже до 45% у червні та вересні, порівняно з менш ніж 40% у березні та наприкінці 2022 року.
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