Клієнти "ПриватБанк" висловлюють обурення через обмежену можливість обміну доларів на готівку. Банк рекомендує клієнтам використовувати передзамовлення валюти, проте існує обмеження на мінімальну суму обміну - не менше 300 доларів. Додатково, клієнти стверджують, що це не допомогає та вони отримують "старі" долари при обміні. Такі повідомлення можна побачити на спеціалізованому сайті Мінфін.

Зокрема клієнтка "ПриватБанк" розповіла, що не раз робила замовлення доларів на касі. Першого разу їй запропонували доларові купюри старого зразка, а нового взагалі не було. Другого разу, при відвідуванні банку, їй давали пошкоджені доларові купюри нового зразка - вони мали плями. Третього разу у клієнтки "ПриватБанк" також з'явились проблеми, хоча вона зробила попереднє замовлення банкнот.

"Третій раз звертаюсь до відділення! Касир мені повідомляє, що може видати лише частину від моєї замовленої новими купюрами, а все інше старими, при цьому вона обчислила суму, яку можу мені надати на калькуляторі, з чого я роблю висновок, що замовлена мною сума Є В КАСІ! І я отримала, лише 40% відсотків!", - жаліється клієнтка "ПриватБанк".

На це представники банку "ПриватБанк" зазначили, що всі банкноти без ознак підробки чи значного пошкодження придатні для операцій як купівлі, так і продажу, без жодних обмежень щодо року випуску банкнот іноземної валюти і їх номіналу.

Інший клієнт "ПриватБанк" скаржиться на ту ж саму проблему. Він протягом тиждня замовляє долари для зняття з рахунку, але привозять тільки старий нікому непотрібний хлам.

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