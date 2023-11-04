Введення штрафів за порушення комендантської години спрямоване на забезпечення дотримання обмежень у воєнний період.

У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану, уряд встановив комендантську годину, яка з часом стала скорочуватися в різних регіонах країни. З плином часу деякі громадяни почали порушувати це обмеження та виходити на вулиці під час її дії.

У зв'язку з цим в Україні розглядається питання про можливе штрафування осіб, які порушують комендантську годину. Законопроект №10195 було зареєстровано у Верховній Раді для подальшого розгляду та прийняття.

Під час телемарафону "Єдині новини", речниця Національної поліції України, Олена Бережна, надала інформацію щодо можливого механізму штрафування осіб, які порушують вимоги комендантської години.

За порушення комендантської години громадянам передбачено штрафи від 8500 до 17 000 гривень, а для підприємств - від 51 000 до 102 000 гривень.

У випадку повторного порушення комендантської години штраф становитиме від 17 000 до 34 000 гривень для громадян і від 170 000 до 340 000 гривень для підприємств.

Водночас існують категорії осіб, яким дозволено перебувати на вулиці під час комендантської години за наявності відповідних пропусків, наприклад, працівникам критичної інфраструктури.

Таким чином, введення штрафів за порушення комендантської години спрямоване на забезпечення дотримання обмежень у військовий період.

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