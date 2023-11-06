Фінансування цих заходів передбачається за рахунок державних і благодійних коштів, а також спеціального фонду. Планується, що реставрація куполів триватиме до 2028 року.

Більшість українців вважають, що потрібно відмінити цей тендер - такі результати опитування, проведеного компанією Active Group.

Ця ініціатива не знайшла підтримки серед громадян України. В контексті обговорення недоцільності виділення коштів на реставрацію умов зброї та спеціального обладнання для армії під час війни, Спілка ветеранів війни звернулася до Держаудитслужби з вимогою переглянути цю ініціативу.

У зверненні Спілки ветеранів війни відзначається, що в умовах конфлікту Сил оборони України необхідно забезпечувати їх зброєю та оснащенням. Тому виділення бюджетних коштів на вищезазначені реставраційні роботи вважається недоречним та неефективним використанням бюджетних ресурсів, які мали бути в першу чергу спрямовані на потреби армії.

Таку ж думку поділяють і пересічні українці. Опитування українців показало, що багато з них закликають відмінити реконструкцію куполів Софійського собору за 80 міліонів. Зокрема, 34,8% громадян вважають недорочною реконструкцію під час війни, а 36% тим часом виступають за реконструкцію та тільки за кошти спонсорів. При цьому 15,4% українцям було важко відповісти на це питання. Тим часом 13,8% підтримуюсть скандальний ремонт за державні кошти.

Варто також зазначити - 54% українців чули про цю ситуацію. Також 14,6% опитаних щось про це чули та подробиць не знають, а 31,3% взалагі ніколи не чули про скандал навколо реконструкції куполів Софійського собору.

Дослідження проведено компанією Active Group за допомогою онлайн-панелі "SunFlower Sociology" методом самозаповнення анкет громадянами України віком від 18 і більше років. Вибірка: 600 анкет (репрезентативна за віком, статтю та регіоном України).

Період збору даних: 4 листопада 2023 року. Теоретична похибка за довірчої ймовірності 0,95 не перевищує 4%.

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