Така українська монета в 2 копійки принесе вам 250 доларів, що дорівнює 8 800 гривням.

Серед українських нумізматів популярні монети з різними особливостями, які надають їм цінність. Рідкісні дати, цікаві властивості та рік карбування - усі ці деталі залучають увагу експертів. На спеціалізованому сайті Violity розповіли, яка українська монета коштує майже 250 доларів і в чому її головна особливість.

На одному з аукціонів продавець із Тернополя розмістив рідкісний лот - монету номіналом 2 копійки. З першого погляду, вона може здатися звичайною. Проте її цінність полягає в даті карбування.

Основна ознака цінності цієї монети - це дата на аверсі. Крім того, ці 2 копійки були виготовлені з нержавіючої сталі, тому їх називають "магнітними", оскільки монети притягуються до магніту.

Та основна рідкість полягає в тому, що ці монети мають класифікацію 1ДА за каталогом нумізматів. Ця маркування вказує на рідкісність 2-копійкових монет, карбованих у 2003 році.

На той момент монети 2 копійки з датою "2003" планували випустити в обіг в обмеженій кількості для річної колекції. Але план змінився, і деякі монети з цією датою потрапили в обіг. Тому їхній тираж був дуже обмежений, і зараз знайти таку монету є досить складно. З 2019 року монети 2 копійки були виведені з обігу, що зробило їх ще рідкіснішими. Тому нині колекціонери пересідають свої скарбнички, сподіваючись знайти цінні зразки.

Власник цієї монети оцінив її приблизно в 250 доларів, що дорівнює 8 800 гривням. Він не планує торгуватися ціною і готовий зберегти цей рідкісний екземпляр в своїй колекції.

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