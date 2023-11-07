Клієнти "ПриватБанк" тепер мають можливість поповнити свою банківську картку, навіть коли немає поблизу термінала. Цю нову можливість було оголошено на вебпорталі "ПриватБанк".

Для здійснення поповнення картки можна скористатися терміналом самообслуговування або банкоматом, але іноді вони можуть бути недоступними поблизу. Проте магазини та АЗС з терміналами на касі завжди поруч. "ПриватБанк" планує розширити мережу таких партнерів для зручності клієнтів.

Сервіс "Поповнення на касі" від дозволяє клієнтам внести готівку в торговій точці. Клієнт передає готівку касиру, а той використовує POS-термінал для здійснення операції.

Мінімальна сума поповнення карток "ПриватБанк" становить 20 гривень, а максимальна – 5000 гривень.

Також "ПриватБанк" прийматиме в українців зношені купюри іноземної валюти – зокрема, долари – та обмінювати їх на нові за принципом інкасо. Тобто за окрему плату. Зазначається: тариф на такий обмін становить 10% від обмінюваної суми.

В "ПриватБанк" також попередили - українці мають ризик отримати фальшиві долари, оскільки в 2022 році серед усіх іноземних валют, що надавалися шахраями громадянам, найбільше поширені були американські долари. Важливо відзначити, що найчастіше фальшивими виявлялися банкноти великих номіналів.

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