Набули чинності зміни, а також було запропоновано запровадити нові штрафи для українців.

Нові штрафи готують для українців. Зокрема, карати хочуть водіїїв через низку порушень. Відповідний законопроєкт №10216 зареєстровано у Верховній Раді.

Спочатку будуть карати тих, хто фильсифікував пробіг уживаного автомобіля. Якщо документ буде підроблений з метою продажу, то українці отримають штраф у розмірі 500-1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У 2023 році це 8500-17000 гривень.

Така практика поширена зараз під час продажу авто, але раніше за це не карали. Тепер пропонують запровадити штрафи, щоб уникнути таких ситуацій.

Також варто зазначити, що набули чинності зміни до правил дорожнього руху. Зокрема ввели сезонну потребу вмикати денні ходові вогні або ближнє світло фар. При порушенні цієї вимоги будуть водіям виписувати штрафи. Невиконання тягне штраф у розмірі до 510 гривень.

Також встановлена заборона на зупинку на узбіччях доріг та автомагістралях за межами дії відповідних знаків. Тепер здійснити зупинку можна буде лише у спеціально відведених та зазначених місцях. За невиконання – штраф 340 грн.

Також варто пам'ятати, що наявність в автомобілі при перевезенні дітей спеціальних утримуючих системи, які дозволяють скористатися ременем безпеки дитині віком до 12 років та зростом до 150 см.

За невиконання – штраф 510 гривень. У разі повторного порушення упродовж року – 850 гривень.

Останні новини в Україні:

Нагадаємо, українцям можуть запровадити новий штраф.

Як повідомляла Politeka, в Україні йде підготовка до відновлення довоєнного стану системи оподаткування.

Також Politeka писала, нові штрафи для українців - кому доведеться заплатити 850 гривень.