Незважаючи на низький номінал, деякі українські 5-копійкові монети можуть стати дуже цінними серед колекціонерів та нумізматів. За даними експертів з ресурсу "Монети-ягідки" такі монети можна продати за тисячы гривень.

Зокрема, монети різновиду 1.1Аак, випущені у 1992 році, можуть бути продані за 4000-6000 гривень. Вони відрізняються від інших монет за кількома основними ознаками, такими як середній зуб тризуба з потовщенням у верхній частині, одиниця в даті з хвостиком, гроном №2 у формі прямокутного трикутника та насічкою на гурті.

Монети 5 копійок 1996 року також мають високу ціну та можуть бути продані за понад 1000 гривень. Тираж цих монет становив всього 5000 штук, що робить їх рідкісними і дорогими серед колекціонерів.

Експерти зауважують, що монети 5 копійок із банківського набору можуть коштувати більше, ніж ті, що були в обігу, особливо якщо вони знаходяться у відмінному стані. Різні ознаки, які вирізняють різновиди цих монет, також впливають на їхню вартість.

Зокрема, за 5 копійок 1992 року різновиду 2БАм можуть заплатити від 2500 до 3000 гривень, і ці монети виділяються своїм гострим і вузьким середнім зубом тризуба, одиницею в даті без хвостика, тупокутним гроном №2 та дрібною насічкою на гурті.

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