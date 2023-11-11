Українка втратила багато коштів через доступ шахраїв до її облікового запису в "Приват24". Ці зловмисники скористалися нічним часом, щоб пограбувати жінку, коли вона спала. Подробиці повідомила клієнтка "ПриватБанк" на спеціалізованому сайті Мінфін.

Зокрема, клієнтка "ПриватБанк" поскаржилась, що протягом години з другої до третьої ночі, шахраї здійснили 27 покупок на сайтах AliExspress, Маркетплейси та NYTIMES. Таким чином жінка втратила 1700 тисяч.

При цьому клієнтка "ПриватБанк" жодних підтверджень на проведення платежів через "Прива24" чи мобільний телефон — не було. Деякі із платежів шахраї здійснили на суму більшу 170 гривень, а решту — меншу 155 гривень.

Служба підтримки "ПриватБанк" повідомила клієнтці, що заявки на повернення коштів можуть оформити лише на суми, що становлять більше 170 гривень. Стосовно інших платежів вони безсилі.

""ПриватБанк" мені поспівчував і порадив звернутися до служби підтримки AliExspress та решти — що я і зробила. Проте представники названих сайтів відфутболили мене назад до "ПриватБанк". "ПриватБанк" далі порадив звернутися до кіберполіції — що я і зробила. Шансів добитися справедливості немає. Все зводиться до прямих натяків, нібито я сама добровільно чи по необережності дані кредитної карти повідомила третім особам. Хоча це абсолютно не так. ", - ділиться клієнтка фінансової установи.

В поліції пообіцяли допомогти, карту було заблоковано. Але при цьому жінка бідкається, що "ПриватБанк" не захистив її картки та дав шахраям зняти кошти.

Останні новини України:

Нагадаємо, клієнт "Приватбанку" розкритикував роботу кол-центру установи.

Як Politeka.net повідомляла, що "ПриватБанк" позбавив пенсіонерку заслужених виплат.

Також Politeka.net писала, що "ПриватБанк" безпідставно закрив рахунки українця, розгорівся скандал.