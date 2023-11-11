За неповний 2023 рік кількість скарг людей на фінмон банків зросла на рекордні показники.

З початку 2023 року кількість звернень громадян до НБУ стосовно застосування фінустановами заходів у межах фінансового моніторингу склала 413, що перевищує попередні роки на 128%. Про це повыдомили у НБУ на вимогу Мінфіна.

З цього числа 462 скарги були адресовані банкам з державним капіталом, 243 - банкам з приватним українським капіталом, 167 - банкам іноземних банківських груп, та 10 не мали конкретних вказівок щодо банків.

НБУ вважає, що більше скарг надходить на банки з державною часткою капіталу через їх обслуговування більшої кількості фізичних осіб.

Станом на 1 вересня 2023 року лідером за кількістю вкладників-фізосіб був Приватбанк, який обслуговував 24,2 млн осіб. За цим показником також виділились Ощадбанк (12,7 млн), Універсал Банк (monobank) (7,6 млн), А-Банк (3,2 млн), та Райффайзен Банк (3 млн).

У найчастіше виникаючих скаргах на банківський фінансовий моніторинг НБУ відзначено:

Неможливість/небажання клієнта подати документи, що підтверджують походження коштів, або нерозуміння, які саме документи вимагає банк. Проблеми з проведенням дистанційної ідентифікації під час відкриття рахунку чи актуалізації даних. Відмова у проведенні фінансових операцій на підставі документів, що втратили чинність, наприклад, паспорти без вклеєного фото у віці 25 та 45 років. Безпідставне, за думкою скаржників, блокування операцій за рахунками.

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