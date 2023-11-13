Для юридичних осіб штрафи значно вищі та становлять від 17 000 до 170 000 гривень.

У Києві, столиці України, активізується боротьба з несанкціонованими змінами в історичних будівлях. Згідно з новими правилами, передбачено високі штрафні санкції, потенційні величезні грошові покарання можуть досягати 170 000 гривень.

Марина Соловйова, керівник Департаменту охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації, повідомила про цю ініціативу.

Процес примусового стягнення починається з офіційного повідомлення власнику нерухомості з вимогою усунути несанкціоновані зміни на балконі чи терасі. У випадку невиконання цієї первинної вимоги, на власника буде налагоджено великий штраф.

Стала відома особливість штрафів, де фізичні особи-порушники можуть сплатити штраф у розмірі 1 700 гривень, але для юридичних осіб штрафи значно вищі і становлять від 17 000 до 170 000 гривень. Очікується, що запропоновані законодавчі зміни принесуть ще більше суворі покарання, можливо, збільшивши штрафи в кілька разів.

Цей крок вписується в загальну кампанію примусового дотримання законів, яку веде українська влада.

Починаючи з листопада, податківці планують впровадити режим комплексних перевірок, спрямованих на виявлення різних порушень, включаючи штрафи для підприємств, які не використовують обов'язкові касові апарати. Це посилення регуляторної активності відповідає вимогам Міжнародного валютного фонду і є частиною узгоджених заходів з підвищення стандартів дотримання та збереження законності в Україні.

Джерело: life.liga.net

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