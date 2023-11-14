В Україні встановили граничні максимальні та мінімальні ціни на електроенергію для тих, хто сплачує тариф за ринковою вартістю.

У листопаді тариф на електроенергію для українців складе 2,64 грн за кіловат-годину, без залежності від обсягу споживання. Цей тариф залишається незмінним вже другий місяць підряд.

Ймовірно, тариф на електроенергію залишиться на цьому рівні до закінчення опалювального сезону 2023/2024. Таким чином, при споживанні, наприклад, 239 кВт*год, сума в рахунках складе 630,96 грн.

Однак рік тому за такий же обсяг електроенергії довелося платити значно менше. Це пов'язано з тим, що тоді діяли інші тарифи, які, крім того, залежали від обсягу спожитого ресурсу.

Наприклад, при споживанні до 250 кВтгод на місяць кожна кіловат-година коштувала 1,44 грн, в той час як при більшому обсязі, ніж 250 кВтгод, ціна становила 1,68 грн за кіловат-годину. Таким чином, у листопаді 2022 року за споживання такого ж обсягу електроенергії довелося платити 344,16 грн.

Однак наразі уряд не планує підвищувати тарифи на електроенергію. Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що поточний тариф на електроенергію буде діяти до закінчення опалювального сезону 2023/2024, тобто до березня-квітня.

Важливо відзначити, що до кінця грудня 2023 року в Україні діє положення про покладання спецобов'язків на учасників ринку електроенергії (ПСО) забезпечувати доступну електроенергію для населення, і цей режим планують продовжувати.

Джерело: OBOZ.UA

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