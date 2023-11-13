Українка втратила грошову допомогу від побратимів свого загиблого чоловіка через дії "ПриватБанк". Тепер вона не може повернути кошти, а у "ПриватБанк" нічим не допомагають. Подробиці повідомила клієнтка "ПриватБанк" на спеціалізованому сайті Мінфін.

Клієнтка "ПриватБанк" поділилась, що її чоловік загинув на лінії фронту 21 жовтня. Його побратими, що служили з ним з початку повномасштабної війни, не залишили вдову в біді і хто скільки міг скинув на кредитну карту жінки різні суми грошей.

Через деякий час її карту "ПриватБанк" було заблоковано, також клієнтка банку не змогла зайти у додаток "Приват24".

"Події останнього тижня просто ввели в ступор. Я не робила нічого шахрайського з картою, не отримувала незаконні прибутки, я не знаю що воно таке та криптовалюта, а просто від військових побратимів чоловіка отримала ДОПОМОГУ, але залишились без неї", - скаржиться клієнтка "ПриватБанк".

Вона написала дві заяви на поверення коштів. При цьому оператори "ПриватБанк" не називають навіть точних термінів розгляду заяви. Тим часом жінці треба починати підготовку всього необхідного на 40 днів по чоловікові - всі кошти жінки все ще заблоковані банком.

"Шо вам вартує просто подзвонити і спитати як людина людину, чому у вас за день так багато транзакцій, а до цього такого не було? Ви ж дзвоните, якщо невчасно кредит заплатиш, то одразу на телефоні від вас жива людина з питаннями у чому проблема? Відношення як до скотини", - додала клієнтка "ПриватБанк".



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