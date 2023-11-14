У Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт №10209 "Про розумну мобілізацію", який передбачає внесення змін у процес мобілізації в Україні. Про нього розповів юрист Олег Лук'янчиков.

Згідно з цим законопроєктом, планується удосконалити мобілізаційні процеси для забезпечення оптимальної боєздатності військових підрозділів та покращення мотивації громадян, що взялись захищати країну.

В пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що основний акцент слід робити на мотивації та підтримці громадян при мобілізації, які встали на захист країни, а також потрібно активно працювати з потенційними резервістами Збройних Сил України.

Основні пропозиції законопроєкту включають такі пункти:

Військовозобов’язані громадяни, які офіційно не працюють, можуть бути залучені до відновлення інфраструктури, що постраждала від війни.

Мобілізовані можуть бути лише ті громадяни, які письмово згодяться захищати країну та володіють вольовими якостями, що відповідають стандартам військової служби.

Військовозобов’язані громадяни з броньованими вакансіями або відстрочкою можуть бути мобілізовані, але це стосується лише тих, хто працював у державних органах протягом більше 2 років і мав досвід використання зброї.

Якщо права військового були якимось чином порушені, то він подає рапорт. Якщо протягом 7 днів його рапорт ігнорують, то є всі основи для звільнення.

Під час мобілізації військовозобов’язані матимуть право на зміну місця реєстрації, але для цього треба сповістити Територіальний центр комплектування та Соціальний паспорт протягом 3 днів.

У воєнний період буде скасований верхній віковий ліміт для служби, і громадяни зможуть служити за бажанням.

Призовники та військовозобов’язані зможуть на тиждень залишати свої місця проживання без сповіщення Територіального центру комплектування.

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