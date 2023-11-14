У Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт №10209 "Про розумну мобілізацію", який передбачає внесення змін у процес мобілізації в Україні. Про нього розповів юрист Олег Лук'янчиков.
Згідно з цим законопроєктом, планується удосконалити мобілізаційні процеси для забезпечення оптимальної боєздатності військових підрозділів та покращення мотивації громадян, що взялись захищати країну.
В пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що основний акцент слід робити на мотивації та підтримці громадян при мобілізації, які встали на захист країни, а також потрібно активно працювати з потенційними резервістами Збройних Сил України.
Основні пропозиції законопроєкту включають такі пункти:
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Військовозобов’язані громадяни, які офіційно не працюють, можуть бути залучені до відновлення інфраструктури, що постраждала від війни.
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Мобілізовані можуть бути лише ті громадяни, які письмово згодяться захищати країну та володіють вольовими якостями, що відповідають стандартам військової служби.
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Військовозобов’язані громадяни з броньованими вакансіями або відстрочкою можуть бути мобілізовані, але це стосується лише тих, хто працював у державних органах протягом більше 2 років і мав досвід використання зброї.
- Якщо права військового були якимось чином порушені, то він подає рапорт. Якщо протягом 7 днів його рапорт ігнорують, то є всі основи для звільнення.
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Під час мобілізації військовозобов’язані матимуть право на зміну місця реєстрації, але для цього треба сповістити Територіальний центр комплектування та Соціальний паспорт протягом 3 днів.
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У воєнний період буде скасований верхній віковий ліміт для служби, і громадяни зможуть служити за бажанням.
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Призовники та військовозобов’язані зможуть на тиждень залишати свої місця проживання без сповіщення Територіального центру комплектування.
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