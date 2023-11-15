Деякі українські монети можуть принести своїм власникам великі гроші. Адже через свої особливості певні різновиди cтановлять величезний інтерес для колекціонерів.

Навіть не дивлячись на низький номінал, 10-копійкові монети можуть здатися власникам вигідними, оскільки колекціонери готові виплачувати за деякі їх різновиди значні суми. Але це стосується лише певних варіантів. Про це стало відомо завдяки даним спеціалізованого сайту "Монети-ягідки".

Наприклад, за монету 1994 року, варіант 2ГБк, можуть заплатити від 2 000 до 2 600 гривень. Ці монети відрізняються:

четвертим зерном третього колоса, яке розімкнене;

четвертим зерном четвертого колоса, яке стосується листа;

гроном №7, де хвостик не торкається ягоди;

гроном №3, де хвостик короткий і тонкий;

гуртом з великою насічкою.

Вартість 10-копійок 1992 року, варіант 2.21ВАк, на аукціонах може сягати від 10 000 до 18 000 гривень. Основні відмінності цієї монети включають:

середній зуб тризуба, який гострий і вузький;

п'яте та сьоме зерно третього колоса, яке замкнуте;

гроно №2 у формі тупокутного трикутника;

гурт з великою насічкою.

За більше ніж 1 000 гривень можна продати 10-копійок 2001 року, варіант 2ИАм, призначених для обміну. Визначальним фактором ціни є невеликий тираж - лише 5 000 штук. Важливо відзначити, що, незважаючи на це, такі монети можна знайти в обігу. Проте, якщо вони серйозно пошкоджені, їх вартість може бути нижчою.

Останні новини України:

Нагадаємо, українські 25 копійок продають за чималу суму - що у них особливого і як вони виглядають.

Як повідомляла Politeka, за 5 копійок можна отримати більше 4 тис гривень, фото монети.

Також Politeka писала, за які монети в Україні готові платити тисячі гривень.