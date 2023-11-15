Починаючи з 24 лютого 2022 року, в Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Розроблена нова схема наповнення Єдиного реєстру військовозобов'язаних, а також ведеться робота над легальною системою вручення повісток у формі електронних документів. Система електронного реєстру військовозобов'язаних та призовників "Оберіг" готова на 90% і вже функціонує для онлайн вручення повісток.

Адвокат розповів про цю систему та чи взагалі законно діють працівники ТЦК.

Інформацію до бази про мобілізованих вносять вручну, включаючи дані про отримання повісток в рамках мобілізації, також підтвердження вручення слугують різноманітні документи, від рапортів до фотографій повісток в дверях. Проте, навіть з цією системою в рамках мобілізації виникають проблеми, оскільки влада підіймає низку старих документів та без розбору вносить інформацію до бази призовників "Оберіг".

Через це навіть ті чоловіки, які не підпадають під мобілізацію за віком, стають об'єктом уваги. Зазначається, що вже вноситься в базу інформація про вручення повісток без розрізнення, як це відбулося. Проблеми виникають із законністю цих дій, адже певні випадки можуть не відповідати нормам в рамках мобілізації.

Зазначається, що саморобні "типу вручення", наприклад, вставлення паперу в двері, не можуть служити доказом у суді, а інформація з бази не є достатнім доказом для затримання.

Отже, якщо ви справжній ухилянт — отримали повістки або пройшли ВЛК, отримали повістку на відправку, але не явилися — то вас спіймають і покарають. Проте, якщо вам жодного разу ніхто нічого не вручав, то вам варто звернутися до адвоката та захищати свої права в суді.

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