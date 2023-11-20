Зірка "Кварталу 95" Євген Кошовий здригається від питань на цю тему і прямо каже, що від про це розмовляти не хоче.

Відомий актор і зірка Студії «Квартал 95» Євген Кошовий знає той страшний і пекучий біль від втрати друзів на полі бою, пише Politeka.net.

Євген Кошовий згадує про своїх загиблих друзів майже кожного дня. Але про їхні історії на публіці розказувати не готовий – боляче.

«Конкретні історії не розповім, не хочу. Мені головне, щоб дзвонили ті, хто залишились», - казав Євген кошовий в одному зі своїх інтерв’ю.

За словами Євгена Кошового, більшість його друзів загинули, захищаючи своїх побратимів.

«Весь особовий склад врятували, а самі ні», - розповідав Євген Кошовий.

Номера загиблих друзів Євген Кошовий зі свого телефону не видаляє.

«Нехай воно так… само по собі. Це в мене такий пункт. Я не видаляю номера друзів, які загинули», - зазначав Євгеній Кошовий.

За словами Євгена Кошового, на війні він втратив вже більше десяти друзів. У відповідь на уточнюючі питання зізрка «Квартал 95» Кошовий прямо зізнається, що тема для нього дуже болюча:

«Будь-ласка, не будемо про це. Я тебе дуже прошу. Не хочу…», - казав, зокрема Євген Кошовий під час інтерв’ю Славі Дьоміну.

Кошовий каже, що найскладніше – змиритися с зтим, що сталося, впоратися з цим.

Згадуючи, як йому вперше повідомили про загибель друга, Євген Кошовий розповів, що він ще потім довго їздив на машині і не брав слухавку.

«Я швидко їхав на машині…. Довго щось я катався, катався просто втикаючи і телефон не брав», - розповідав Євген Кошовий.

Додамо, що після 24 лютого Євген Кошовий тривалий час не розумів, чи варто повертатися до творчості і підтримувати бойовий дух українців, адже сумнівався щодо доречності гумористичних шоу під час війни.

Зараз "Квартал 95" організовує благодійні заходи, а також підтримують бойовий дух військових своїми виступами, збирають кошти на допомогу ЗСУ.

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Також нагадаємо, що Євген Кошовий зробив несподіване зізнання про себе та "Квартал 95".