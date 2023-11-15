Стало відомо, хто в Україні має встановити РРО та які штрафи за роботу без пристрою.

Реєстратор розрахункових операцій (РРО) є пристроєм, призначеним для зберігання інформації про розрахунки за товари чи послуги, які здійснюються за його допомогою. Він передає відповідну інформацію фіскальним органам. З 1 жовтня 2023 року набули чинності штрафи за порушення порядку використання РРО.

РРО (ПРРО) обов'язково повинні використовувати фізичні особи-підприємці II–IV груп, незалежно від виду діяльності та обсягу доходу, а також фізичні особи-підприємці на загальній системі оподаткування, які здійснюють розрахункові операції у сферах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг населенню. Якщо такого апарата немає, то доведеться платити штраф.

Зазначається, що РРО повинні використовувати навіть таксисти, які отримують оплату за послуги перевезення.

Питання щодо водіїв популярних сервісів, таких як Uklon, Bolt, Uber, залишається відкритим, оскільки багато з них не є підприємцями в межах чинного законодавства. Проте комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради вважає, що їм слід бути зареєстрованими та використовувати РРО. Інакше доведеться платити штраф.

Є винятки, із яких необов'язково користуватися реєстраторами розрахункових операцій. До цих винятків належать фізичні особи-підприємці I групи, які продають товари на ринках та надають побутові послуги, а також ті, які отримують оплату виключно банківськими переказами на реквізити IBAN, E-banking.

Якщо підприємець надав товар чи послугу і не виписав за це чек, то за перше порушення йому слід сплатити штраф у розмірі 100% від суми реалізації. При повторному порушенні сума штрафу зросте до 150%.

Узагальнено, продавши товар поза касою на 10 тисяч грн, підприємцю загрожує штраф у 10 тисяч грн. При повторному порушенні сума штрафу вже становитиме 15 тисяч грн. Таким чином, все залежить від суми чека.

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