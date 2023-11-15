Як передає Politeka.net з посиланням на місцеві пабліки, в Конча-Заспі біля санаторію «Жовтень» сталася тяжка ДТП.
Зіткнулися Audi s6 і Toyota RAV4.
«Водійку Audi s6, яка їхала в бік дамби, вже непритомну забрали невідомі особи на іншому авто одразу ж після зіткнення ще до появи людей», - повідомляють в пабліку dtp.kiev.ua.
Свідки припускають, що обидва авто рухались одне за одним і люди були з однієї кампанії.
Toyota RAV4, яка їхала в бік шоссе, від зіткнення відкинуло на відбійник. В автівці знаходився водій і пасажир.
На момент прибуття лікарів «швидкої» допомоги і поліцейських пасажир вже не подавав ознак життя. Він не був пристебнутий паском безпеки.
Водій Toyota RAV4 вижив і якийсь час знаходився при тямі. На момент прибуття «швидких» він втратив свідомість – «прийшлося ламати двері щоб його дістати».
«У пасажира RAV4, тіло якого дістали першим, виявлено бойовий пістолет з набоями у поясній сумці без документів його особу не встановлено», - йдеться у повідомленні.
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